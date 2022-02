FC Groningen ziet drie punten verdampen na late tegentreffer van PEC

sport

FC Groningen heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij PEC Zwolle. De Groningers stonden lang op voorsprong, maar verloren de zege in blessuretijd.



De mannen van trainer Danny Buijs konden een zege goed gebruiken. Na de pijnlijke nederlaag tegen Fortuna Sittard afgelopen weekmoet FC Groningen de punten binnen slepen wil het nog zicht houden op de play-off plekken.

Aftastende fase

Beide ploegen begonnen aftastend in Zwolle. Het eerste Groninger gevaar werd meteen een treffer. Na een mooie rush werd Laros Duarte gevloerd vlak voor het strafschopgebied van de Blauwvingers. De middenvelder nam zelf plaats achter de bal en joeg het leder in de kruising: 1-0. Bjorn Meijer was met een bal op de paal dicht bij een verdubbeling van de score.

Tweede helft

Na rust hadden de bezoekers de touwtjes in handen. PEC was op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg weinig ruimte van de Groningse achterhoede. In het druilerige Zwolle werd het spel regelmatig onderbroken wegens blessureleed en kregen spelers het met regelmaat aan de stok met elkaar.

Buiten de regen leek er voor de Trots van het Noorden geen vuiltje aan de lucht, tot aan de blessuretijd. Nakayama stond volledig vrij bij de tweede paal en kreeg pardoes een hoekschop tegen het hoofd: 1-1. De teleurstelling was groot bij de Groningers die de drie punten goed konden gebruiken.

Volgende week

Komend weekeinde speelt FC Groningen in eigen huis tegen Willem II. De ploegen trappen af om 18:45.