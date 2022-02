FC Groningen met vrijwel fitte selectie tegen Willem II

sport

FC Groningen kan zaterdagavond in eigen huis over een vrijwel fitte selectie beschikken tegen Willem II. Alleen reservedoelman Jan Hoekstra is geblesseerd.

Omdat de coronamaatregelen grotendeels van de baan zijn kan de Euroborg weer helemaal gevuld worden. Trainer Danny Buijs verheugt zich op het duel: “We hebben er lang naar gehunkerd om dat weer mee te maken”.

Tegenstander Willem II draait een moeizaam seizoen en staat vijftiende. Voor FC Groningen is het een weerzien met Wessel Dammers die in de winterstop van FC Groningen naar de Tilburgers ging.

De wedstrijd begint zaterdagavond om 18.45 uur.