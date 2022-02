FC Groningen de bietenbrug op tegen Fortuna

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond in eigen huis met 0-1 verloren van Fortuna Sittard. De Groningers hadden mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar zagen de Limburgers zegevieren.

FC Groningen begon redelijk aan het duel en had een licht overwicht in de Euroborg. Michael de Leeuw en Jørgen Strand Larsen hadden kansen om de score te openen, maar verzuimden. Ondanks de kansen kwam de ploeg van trainer Danny Buijs niet op voorsprong en gingen beide ploegen rusten met de brilstand op het scorebord.

In het tweede bedrijf was het tandem De Leeuw/Strand Larsen weer gevaarlijk, maar zonder resultaat. Waar de thuisploeg de kansen niet benutte, waren de bezoekers uiterst klinisch. In de slotfase tekende Slovias voor de enige treffer van de avond en bezorgde ‘zijn’ Fortuna de zege: 0-1.

Komend weekend gaat de Trots van het Noorden op bezoek bij PEC Zwolle. Op zondag trappen de twee teams af om 12:15.