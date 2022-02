Fase 4 Operatie Julianaplein maandag van start: “Ernstige verkeershinder verwacht”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De gemeente Groningen verwacht de komende periode ernstige verkeershinder. Maandag start de vierde fase van Operatie Julianaplein.

Het oude Julianaplein is sinds afgelopen vrijdag buiten bedrijf. Direct zijn ook de ontmantelingswerkzaamheden begonnen. De afgelopen periode is gewerkt aan de aanleg van een tijdelijk Julianaplein. Tot en met eind maart kan alleen verkeer van Assen richting Hoogezand en vice versa van deze nieuwe kruising gebruik maken. Verkeer in alle andere richtingen moet omrijden via omleidingsroutes.

“We verwachten ernstige verkeershinder op de omleidingsroutes en op veel andere wegen in en rond de stad”, laat de gemeente Groningen weten. “Werk thuis, pak de fiets of neem het openbaar vervoer.” Mensen die wel in de auto naar de stad willen rijden wordt geadviseerd om buiten de spits te reizen.

Tot maandag 28 maart is het Julianaplein afgesloten. Behalve voor verkeer tussen Assen en Hoogezand. https://t.co/4UMdtbKh2P We verwachten ernstige verkeershinder op de omleidingsroutes en op veel andere wegen in en rond de stad. Werk thuis, pak de fiets of neem het OV. — Gemeente Groningen (@gem_groningen) February 27, 2022