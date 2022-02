Even indutten tijdens terugreis van wintersport eindigt met botsing op wagen Rijkswaterstaat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de N34 bij Gieten is zaterdagochtend een personenauto van een gezin uit Eelderwolde op een actiewagen van Rijkswaterstaat gebotst. Dat meldt de politie op sociale media.

Het gezin was vrijdagavond vertrokken vanaf hun wintersportlocatie. “Lang achter het stuur zitten en dan op een paar kilometer van huis even ‘indutten’ en tegen een actiewagen van Rijkswaterstaat aanrijden die in de berm stond geparkeerd”, schrijft de politie. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De moeder van het gezin is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, de vader en twee kinderen kwamen met de schrik vrij. Zij zijn door hulpdiensten naar huis gebracht.

De N34 was door het ongeluk deels afgesloten. De personenauto en de actiewagen raakten zwaar beschadigd. De wagen van Rijkswaterstaat stond bij Gieten om aan te geven dat het Julianaplein dit weekend vrijwel volledig is afgesloten vanwege werkzaamheden.