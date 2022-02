Esther Pijs beoogd programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij EZK

nieuws

Foto via Algemene Bestuursdienst BZK

Per 1 maart start Esther Pijs als kwartiermaker en beoogd programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze moet gaan zorgen voor een versnelde afwikkeling van schade en de versterking van de huizen en gebouwen in Groningen.

Daarnaast moet Pijs werken aan ‘nieuw perspectief voor Groningen’ en ervoor zorgen dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk wordt afgebouwd.

Esther Pijs studeerde Geschiedenis en Internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Daarna vervulde ze diverse functies, waaronder directeur Regio bij de ministeries van EZK en LNV. Pijs is sinds augustus 2020 directeur Warmte & Ondergrond bij het directoraat-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was zij directeur van de projectdirectie Gastransitie Groningen bij het ministerie van EZK.

“Er wacht me een grote uitdaging”, aldus Pijs. “Een spoedige versterking en schadeafhandeling voor de Groningers. En ten behoeve van de energietransitie een verantwoord en duurzaam gebruik van de ondergrond in heel Nederland. Dat vraagt om een goed samenspel tussen alle partijen. Ik kijk uit naar de samenwerking met alle betrokkenen in de regio en daarbuiten.”