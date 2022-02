Enquête: Meeste werknemers OV willen snel af van de mondkapjesplicht

nieuws

Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Ruim 86% van de werknemers in het openbaar vervoer vindt dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid moet geven over het afschaffen van de mondkapjesplicht in trein, bus en tram. Dat blijkt uit een enquête onder 738 CNV-leden.

De meeste werknemers (78 procent) willen er zo snel mogelijk vanaf. Van de OV-werknemers zegt 36 procent dat reizigers zich nu matig tot slecht houden aan de mondkapjesplicht. “Het is niet meer uit te leggen dat vanaf vrijdag vrijwel overal de mondkapjes verdwijnen, behalve in het openbaar vervoer. Het is ook nauwelijks meer te handhaven,” zegt Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen.

Van de OV-werknemers verwacht 71 procent de komende tijd problemen rond de handhaving. ‘Buschauffeurs en conducteurs hebben er echt geen zin in om politieagent te spelen en alle shit over zich heen te krijgen’, zegt Van de Mheen. “Om nog meer agressie en conflicten te voorkomen moet het kabinet zich echt bezinnen hoelang we hier nog in het OV aan vast willen houden.” CNV Vakmensen pleit ervoor dat het kabinet snel een knoop doorhakt en de mondkapjesplicht ook in het openbaar vervoer afschaft.

In de enquête is bijna 15 procent van de OV-werknemers tégen de afschaffing van de mondkapjesplicht. Van de Mheen: “Er zijn werknemers met een kwetsbare gezondheid, die terecht bang zijn om ziek worden. In overleg met de werkgever moet dan gekeken worden hoe ze op een zo veilig mogelijke manier hun werk kunnen blijven doen.”