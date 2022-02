Pluimveehouders Woltersum zwaar aangeslagen na vondst vogelgriep

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

De meest verschrikkelijke dag ooit. Zo omschrijft de familie Lalkens de achtbaan waar hun pluimveebedrijf sinds maandagavond in terecht is gekomen, nadat er vogelgriep werd geconstateerd in één van twee stallen.

De pluimveehouders kunnen niet geloven wat hen overkomt. “De grond zakt letterlijk onder onze voeten vandaan. De kippen waren nog zo gezond dat kan letterlijk in één dag omslaan”, schrijft de familie op de Facebook-pagina van het bedrijf. “Wij runnen al bijna twintig jaar als gezin met veel plezier een kippenboerderij en al die jaren staat diervriendelijkheid, duurzaamheid en hygiëne voorop. (..) Hoe dit ons kon overkomen, blijft een raadsel.”

‘Zwaar aangeslagen’

De familie laat weten zwaar aangeslagen te zijn: “Omdat wij dit nog nooit hebben meegemaakt weten we daarom niet wat ons allemaal te wachten staat. Er komen veel regels bij kijken. Morgen (dinsdag) zal ons dit allemaal duidelijk worden. De NVWA, de GGD en de dierenarts ondersteunen ons hierin. We hopen dat we uit deze zware tijd goed uitkomen.”

53.000 kippen geruimd

Maandagavond werd er vogelgroep vastgesteld op het leghennenbedrijf. Uit voorzorg worden ongeveer 53.000 kippen op het bedrijf geruimd.

Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Uit onderzoek blijkt dat in de 1 kilometer zone rond het besmette bedrijf geen andere pluimveebedrijven liggen. In de 3 kilometer zone bevindt zich één ander pluimveebedrijf. De dieren op dit bedrijf zullen bemonsterd worden op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen dertien bedrijven. In deze straal geldt een vervoersverbod voor kippen, eenden, ganzen en kalkoenen. Vanwege het vervoersverbod mogen er ook geen eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel worden vervoerd.