Eerste Sprinters richting Zwolle rijden weer, Intercity’s rijden nog niet

Foto Andor Heij. Hoofdstation, trein,sprinter,koploper

Het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle is nog altijd ontregeld. Rond 17.00 uur vertrok de eerste Sprinter vanaf Groningen.

In het land is de stormschade aan het spoor zo groot dat er nog steeds nauwelijks NS-treinen kunnen rijden. Op diverse plekken wordt hard gewerkt om de schade te herstellen, maar dit duurt langer dan gedacht. ProRail verwacht ook in de nacht naar zondag en zondag overdag bezig te zijn met herstelwerkzaamheden. Op veel plaatsen is er materieel op het spoor geblazen, zijn er bomen omgevallen, of is er schade ontstaan aan de spoorinfrastructuur.

Lange tijd konden er ook geen treinen rijden tussen Groningen en Zwolle. Rond 17.00 uur werd het baanvak vrijgegeven. Vooralsnog rijden er alleen Sprinters die volgens een halfuurdienst rijden. De treinen van Arriva rijden sinds het middaguur weer volgens de dienstregeling. Dit geldt ook voor het baanvak tussen Winschoten en Weener, waar de problemen ook reeds verholpen zijn.