Eerste Repaircafé Haren van dit jaar een succes: “Stofzuigers, kruimeldief en cassetterecorder”

De organisatie van het Repaircafé Haren kijkt tevreden terug op de eerste editie van dit jaar die zaterdag werd gehouden. Het café vond plaats in buurthuis De Mellenshorst.

“We hebben tien mensen mogen verwelkomen”, vertelt Bill Morris. “Dat was ook het maximumaantal. We hebben er voor gekozen om de deuren niet wagenwijd open te zetten omdat we bang zijn dat het anders veel te druk wordt. We werken met aanmelding waarbij we vervolgens een tijdslot reserveren. Vandaag konden er tien mensen langs komen, ondertussen heb ik een wachtlijst van 20 tot 25 mensen. Dus als we het huidige systeem doorzetten, dan zitten we ook de komende tijd nog vol.”

“Mensen hadden hun kapotte spullen keurig bewaard”

Het was het eerste Repaircafé van dit jaar: “In november zouden we open gaan, maar dat hebben we toen afgelast. December ging niet door vanwege de feestdagen en in januari hebben we de deuren dicht gehouden. De mensen die vandaag langs kwamen zouden eigenlijk in november langs komen. Zij hadden hun kapotte spullen keurig bewaard en wilden dit vandaag alsnog laten repareren. Dat is in vijftig procent van de gevallen ook gelukt. Met dat resultaat zijn we best wel tevreden.”

“Bij het afspelen van een cassette was er een vervelend bijgeluid te horen”

Verschillende producten werden vandaag langsgebracht: “We hebben twee stofzuigers gezien. Eentje hebben we kunnen repareren, de ander niet. Iemand kwam langs met een kruimeldief. Die konden we niet repraren omdat we vermoeden dat de accu van het apparaat defect is. En iemand kwam langs met een cassetterecorder. Deze persoon klaagde dat bij het afspelen van een cassette er na een aantal minuten een irritant bijgeluid hoorbaar werd. We hebben hier naar gekeken, en al snel bleek dat het motortje niet meer geweldig was. Omdat het een apparaat was van een onbekend merk, en toch zeker al 25 jaar oud was, hebben we geadviseerd om een ander apparaat te halen bij een kringloopwinkel.”

Tijd nemen

Morris zegt dat het nieuwe systeem voordelen heeft: “In de oude situatie was de afspraak dat er maximaal twintig minuten aan een apparaat werd gespendeerd. Maar tegenwoordig zie je dat je vaak al twintig minuten kwijt bent om überhaupt een apparaat open te schroeven. We hebben nu meer tijd, en kunnen dus meer resultaat boeken. Er kwam bijvoorbeeld iemand langs met een cd-speler met een kapot display. Toevallig hadden we vandaag ook een jongen meelopen die zich wellicht als vrijwilliger bij ons wil aansluiten. Die is technisch goed onderlegd. Samen heeft men naar het apparaat gekeken, en na enige tijd ontdekte men een kortsluiting die verholpen kon worden. Dat is toch mooi?”

Het volgende Repair Café wordt op zaterdag 26 maart gehouden.