Eerste nederlaag Gorecht, Velocitas steviger aan kop

sport

Foto Andor Heij. Voetbal

In de tweede klasse J van het zaterdagvoetbal verloor Gorecht dit seizoen voor het eerst. In Haren was DESZ uit Zwartsluis met 0-1 te sterk.

Gorecht staat tweede met 3 punten achter DZOH. Volgende week speelt Gorecht in Emmen tegen de koploper.

In de derde klasse C verstevigde Velocitas 1897 de koppositie door met 3-0 te winnen van Holwierde. Rutger Hofsteenge, Quinn Mekel en Sam Wormmeester scoorden voor Velocitas.

In dezelfde klasse won Helpman bij SC Stadspark met 1-5. Helpman staat in de middenmoot en Stadspark voorlaatste.

In de vijfde klasse D boekte Potetos de eerste winst van het seizoen door middenmoter Groninger Boys in Vinkhuizen met 2-4 te verslaan. Willem Boonstra scoorde alle treffers voor Potetos. Freddy de Grooth maakte de doelpunten voor Groninger Boys. Potetos is door de winst van de laatste plaats af.

Het programma dit weekeinde was beperkt, omdat er alleen inhaalwedstrijden werden gespeeld.