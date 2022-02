Eerste lammetjes Stadskudde geboren in schaapskooi

nieuws

Foto: Erick Bakker

In de schaapskooi in Weiteveen in Drenthe zijn de afgelopen dagen de eerste lammetjes geboren. Dat wordt gemeld op sociale media.

Vorige week werden de schapen, die in de zomermaanden in de stad verblijven, overgebracht van een weiland naar de warme schaapskooi. Beheerders lieten toen weten dat ze het vermoeden hadden dat de schapen weldra lammetjes op de wereld zouden gaan zetten. Afgelopen week werden de eerste lammetjes al geboren. De schaapsherder laat weten dat de schapen de komende tijd in de schaapskooi blijven.

De Groningse kudde, die uit Schoonebeeker en Veluwse heideschapen bestaat, telt ongeveer driehonderd schapen. Gemiddeld worden er ieder jaar 175 lammetjes geboren. De lammertijd begint eind januari en duurt tot in april waarbij de meeste lammetjes in maart en april worden geboren.