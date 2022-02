Eerste genomineerden ‘Beste Groninger Film 2021’ vanavond op OOG Tv te zien

nieuws

Op OOG Tv zijn zaterdagavond de eerste drie films te bekijken die genomineerd zijn voor de titel ‘Beste Groninger Film 2021’.

Het gaat om de titels Onvast, Miss Me – Cloudy Diow en Weg uit de stad. ‘Onvast’ dingt mee naar de prijzen in de categorie fictie. Het gaat over de Groningse boer Tjeerd wiens boerderij beschadigd is door aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning. De bevingen verscheuren niet alleen de muren van zijn huis, maar ook zijn gezin. ‘Miss Me – Cloudy Diow’ is genomineerd in de categorie OOG Tv Talent Award. Het is een videoclip voor het nummer Miss Me waarin de onderwaterwereld wordt vergeleken met de gedachten over verloren liefde. ‘Weg uit de stad’ doet mee in de categorie non-fictie film. Twee jonge stellen verruilen de stad voor het Groninger platteland. Wat hopen ze daar te vinden?

De competitie ‘Beste Groninger Film’ is in het leven geroepen om de grote productiviteit op filmgebied in de Groninger provincie een podium te geven. Het initiatief is al meer dan zeven jaar een succes. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 26 maart en is dan ook live te volgen op OOG Tv. Meer informatie vind je op deze pagina.

Benieuwd naar de Beste Groninger films van 2021?

