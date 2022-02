Duurzaam Haren wil elektrische deelauto’s uitbreiden naar Oosterhaar en Glimmen

nieuws

Foto: Wikimedia Commons

Duurzaam Haren wil het aantal elektrische deelauto’s uitbreiden. Zo moeten er ook voertuigen in Oosterhaar en Glimmen komen te staan.

Op dit moment heeft Duurzaam Haren twee elektrische deelauto’s. “Het betreft een Hyundai Kona aan de Clusiusweg en een Nissan Leaf aan de Onnerweg”, laat Duurzaam Haren weten. “De exploitant is Easy Driving uit Midwolde. Dit bedrijf heeft op dit moment ongeveer twintig elektrische deelauto’s in Noord-Nederland, waarvan de meeste in de stad Groningen te vinden zijn. Omdat beide auto’s in Haren goed worden gebruikt, kijken we naar nieuwe locaties in Oosterhaar en Glimmen.”

Voor deze locaties zijn al enkele belangstellenden, maar nog niet genoeg om een auto te kunnen plaatsen. “Omdat het plaatsen van laadpalen lang duurt, staan de auto’s momenteel op een oprit van een privé persoon. Dat kan ook in Oosterhaar en Glimmen het geval zijn, zolang daar geen geschikte laadpaal is gerealiseerd.” De voordelen van elektrische deelauto’s zijn volgens Duurzaam Haren groot. Vaste kosten kunnen gedeeld worden waardoor het kilometer-tarief laag is. Daarnaast wordt er een steentje bijgedragen aan duurzame mobiliteit. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen via dit mailadres.