Drukte bij de bloemist met Valentijn

Vrijgezel of niet, je kunt er niet omheen vandaag, het is Valentijnsdag! De dag dat menig lief wordt verwend met bonbons of een bos bloemen. En dat merken ze ook bij bloemenzaak MASH aan de Reitdiephaven.

Al tien jaar lang zit de bloemenzaak MASH gevestigd aan de Reitdiephaven. ‘Elk jaar wordt het drukker met Valentijn’, vertelt Hilboesen. Maar niet iedereen die de winkel binnenstapt komt vandaag voor een bloemetje voor de partner. Ook op straat vindt menig persoon Valentijn corrupt, maar toch vindt bijna iedereen het leuk om verrast te worden door de geliefde. En of dit nou op Valentijnsdag is, of niet, als het maar recht uit het hart komt!