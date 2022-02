Dronken snorscooterrijder raakt rijbewijs kwijt: “Je kunt merken dat de horeca weer open is”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 19-jarige bestuurder van een snorscooter heeft zondagochtend zijn rijbewijs in kunnen leveren. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol.

“Wij hebben vanochtend controles uitgevoerd in de binnenstad”, schrijft de politie op sociale media. “Daarbij kwamen we een bestuurder van een scooterbestuurder tegen bij wie we een blaastest hebben afgenomen. Uit deze test kwam een indicatie naar voren dat de man had gereden onder invloed van alcohol. Daarop hebben we de bestuurder meegenomen naar het politiebureau.”

Met een ademanalyse-apparaat werd een meting uitgevoerd. “De bestuurder blies 690 μg/l, dit komt neer op 1,59 promille.” Het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 220 μg/l, dit is 0,2 promille. “Het ging om een behoorlijke overschrijding. De bestuurder kon zijn rijbewijs, die hij nog niet twee maanden in bezit had, inleveren. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt vanwege het rijden onder invloed. Ook is degene aangemeld voor een cursus EMA bij het CBR.” De politie schrijft verder: “Je kunt merken dat de horeca weer open is, zo nemen de bestuurders die rijden onder invloed, ook weer toe.” Daarmee verwijst de politie naar een ongeluk eerder in de ochtend waarbij een onder invloed verkerende bestuurder een ambulance aan reed en daarna door reed.