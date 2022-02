Dronken automobilist rijdt door na ongeluk met ambulance en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 19-jarige automobilist uit Stad is zondagochtend zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij was doorgereden na een aanrijding met een ambulance. De man bleek onder invloed te zijn.

Het ongeluk gebeurde in de binnenstad. Na de aanrijding met de ambulance besloot de automobilist verder te rijden. “Hij was echter vergeten dat de achterbumper van de auto achter was gebleven”, schrijft de politie op sociale media. “Kort daarna kwamen een aantal personen de bumper ophalen en gaven op die manier het spoor vrij richting het voertuig.”

Getuige als troef

De bewuste auto werd kort daarna aangetroffen in een straat net buiten de binnenstad. Bij het voertuig was een aantal personen aanwezig. “Niemand nam de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd was. Gelukkig hadden wij nog een troef in handen, namelijk een getuige die ons kon vertellen wie er achter het stuur had gezeten.”

Rijbewijs ingevorderd

Bij de 19-jarige automobilist werd een blaas- en speekseltest afgenomen. “Daaruit bleek dat hij onder invloed was van alcohol en drugs. De man is aangehouden vanwege het verlaten van de plaats van het ongeluk en het rijden onder invloed. Op het politiebureau weigerde de persoon alle medewerking aan een bloedproef. Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd en er zal proces-verbaal worden opgemaakt.”

View this post on Instagram A post shared by Politie Team Verkeer NN (@politie_teamverkeer_nn)