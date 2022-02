‘Driebondsbrug openen is onvoorspelbaar en onveilig; vanaf nu alleen bediening op afspraak’

nieuws

De Driebondsbrug vanuit de lucht - Foto via Rijkswaterstaat

De Driebondsbrug, die de oostelijk ringweg over het Eemskanaal leidt, gaat vanaf donderdagmiddag alleen nog open op afspraak. De brug mag alleen open als er verkeersregelaars en monteurs aanwezig zijn, omdat de software in de aansturing van de brug onvoorspelbaar en daarmee onveilig is, zo stelt Rijkswaterstaat.

Eerder deze maand deed Rijkswaterstaat onderzoek naar de software die de brugbediening aanstuurt. Daaruit bleek dat deze niet goed werkt en zorgt voor onvoorspelbaar en onveilig gedrag tijdens een opening van de brug.

Rijkswaterstaat stopt daarom vanaf nu met de normale bediening van de brug en gaat over op bediening op afspraak. Dat betekent dat alleen bijzondere transporten en zeeschepen de brug mogen gebruiken. Andere schepen die te hoog zijn om de brug te passeren, krijgen het advies om te varen via Lauwersoog. Volgens Rijkswaterstaat ondervindt de reguliere binnenvaart geen hinder door de sluiting, omdat de brug hoog genoeg is om deze schepen door te laten.