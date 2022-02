Drenthe laat verkeer uit De Groeve omrijden via Julianaplein tijdens werkzaamheden

nieuws

Afbeelding via Provincie Drenthe

De provincie Drenthe lijkt weinig oog te hebben voor het verkeersinfarct wat de komende drie maanden plaatsvindt bij haar noorderburen. Terwijl iedereen in Groningen wordt opgeroepen het Julianaplein te mijden en de auto te laten staan, sturen onze zuiderburen omrijdend verkeer vanaf maandag juist via het verkeersknooppunt in de Stad.

De omleiding in Drenthe treedt maandag in werking, omdat op de brug over de Oostermoerse Vaart in De Groeve dan slechts één rijbaan open is voor wegverkeer. Naast het afsluiten van één rijbaan is de brug voor nog onbepaalde tijd dicht voor zwaar vracht- en landbouwverkeer. De afsluiting kan lang duren, want een datum waarop de brug vervangen gaat worden, is nog niet bekend.

De provincie adviseert reizigers daarom een aantal alternatieve routes. De eerste is haalbaar, namelijk omrijden via de N33 bij Gieten en vervolgens via Zuidbroek naar Hoogezand-Sappemeer richting de Stad. De tweede route van de provincie Drenthe leidt echter via Zuidlaren, de N34 en de A28 naar de Stad. Daar adviseert de provincie Drenthe om, via het Julianaplein en de zuidelijke ringweg, naar de A7 te rijden.

De overheid in Drenthe lijkt daarmee te handelen tegen beter weten in. De provincie en gemeente Groningen zijn al een aantal maanden bezig met een campagne om het autoverkeer naar en in Groningen zoveel mogelijk te ontmoedigen. Het openbaar vervoer en parkeren bij de P+R locaties rond de Stad worden sterk aangeraden, om zo verkeerschaos te voorkomen.