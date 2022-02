Drenthe gaat andere omleidingsroute dan over Julianaplein adviseren

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De provincie Drenthe heeft een nieuwe omleidingsroute geadviseerd die niet via het Julianaplein gaat.

Vanaf maandag zijn er langdurige werkzaamheden aan de brug over de Oostermoerse Vaart in De Groeve. Een van de omleidingsroutes die Drenthe adviseerde was via het Julianaplein. En dat is niet handig omdat er een nieuw Julianaplein komt.

Van 11 februari tot en met 9 mei zijn er werkzaamheden voor een tijdelijk Julianaplein en dat levert ernstige verkeershinder op. Extra verkeer zou dat alleen maar erger maken

Groningen Bereikbaar heeft de provincie Drenthe er op gewezen en die heeft het advies inmiddels aangepast.