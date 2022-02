Drenkeling door omstanders gered uit Turfsingel

nieuws

Foto: 112 Groningen

Kort voor 11.00 uur op de maandagochtend togen de hulpdiensten naar de Turfsingel in de Stad voor een drenkeling.

De brandweer rukte uit met groot materieel, waaronder een tankautospuit, een speciaal hulpverleningsvoertuig en een duikteam.

Eenmaal ter plaatse bleek de drenkeling al uit het water te zijn gehaald door omstanders. De man werd opgevangen door ambulancemedewerkers en gecontroleerd op letsel. Hoe de man in het water terecht kwam, is niet bekend.

Politieagenten ontfermden zich over de hond van de drenkeling. Het is niet bekend of het dier ook in het water heeft gelegen.