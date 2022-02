Dorps- en buurthuizen mogen 200 duizend euro extra verdelen

nieuws

Foto: Google Maps Streetview

Het college van B&W stelt een bedrag van ruim 200 duizend euro beschikbaar voor de dorps- en buurthuizen in de gemeente. Het geld is bestemd voor extra activiteiten of materiaal.

Met het extra geld wil de gemeente de instellingen, besturen, betrokkenen, vrijwilligers en bezoekers stimuleren en waarderen voor hun inzet tijdens de coronapandemie. De dorps- en buurthuizen hebben het al twee jaar moeilijk door de beperkende maatregelen tegen Covid-19.

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurt- en dorpshuizen zo snel mogelijk weer het bruisende hart van de wijk of het dorp worden. Het is echter moeilijk om weer vrijwilligers te vinden, want sommigen zijn niet meer gemotiveerd, of bang om besmet te worden.

Het beschikbare budget bestaat deels uit aanvullend ontvangen geld van het rijk (162 duizend euro) en uit het restant van het steunpakket van vorig jaar (44 duizend euro). De subsidie bedraagt maximaal drieduizend euro. Het kan gaan om activiteiten voor vrijwilligers, activiteiten voor bezoekers of de aanschaf van materiaal. De gemeente rekent op ruim vijftig aanvragen.