“Donderdagochtend stormachtig, vrijdag opnieuw storm met windsnelheden tot 130 km/uur”

De komende dagen verlopen stormachtig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er komende vrijdag zelfs een kleine kans op zeer zware storm.

“Donderdag begint de dag met stormachtig weer in het Waddengebied en kans op westerstorm, windkracht 8 tot 9”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de ochtend neemt de wind iets af tot hard of stormachtig, windkracht 7 tot 8. Er komen zware windstoten voor, tot negentig kilometer per uur. In de vroege ochtend eerst mogelijk nog zwaarder. Verder is er af en toe zon en valt er een enkele bui. Het wordt 9 of 10 graden. In de avond en nacht een afnemende wind.”

Vrijdag zware tot zeer zware storm

“Vrijdag begint de dag rustig met een matige zuidenwind, windkracht 3 of 4. Rond de middag heeft de naderende zuidwesterstorm het westelijk kustgebied bereikt, windkracht 9 en in de middag waarschijnlijk zware storm, windkracht 10. Rond halverwege de middag, of iets eerder, bereikt de storm het noordwestelijk Waddengebied en het IJsselmeer. In de loop van de middag overgaand in zware storm, windkracht 10 en in de avond in het Waddengebied kans op zeer zware storm, windkracht 11. Verder komen er in de middag en avond windstoten voor die steeds zwaarder worden. In de namiddag en avond kunnen boven land snelheden worden bereikt tot 110/120 km/uur en langs de Waddenkust zijn snelheden van 130 kilometer per uur niet ondenkbaar.”

“Verder is het eerst regenachtig met rond het begin van de middag een paar pittige buien. In de middag breekt de zon geregeld door en in de avond en nacht gevolgd door nieuwe buien met hagel, natte sneeuw, lokaal een slag onweer en dus de zeer zware windstoten. Na middernacht neemt de wind geleidelijk aan af. Het wordt 11 graden.”

Weekend

“Tijdens het weekend blijft het waaien maar is de storm voorbij. Zaterdag begint droog maar eindigt nat met later op de dag regen en kans op een vlok natte sneeuw of hagel. Het wordt 6 graden. Zondag is het regenachtig bij 9 of 10 graden.”