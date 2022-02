“Donderdag kans op een buitje, begin volgende week ronduit wisselvallig met veel regen”

nieuws

Stabiel winterweer, of een vleugje vroeg voorjaarsweer, zit er voorlopig niet in. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat het de komende dagen wisselvallig blijft.

“Donderdag is het overwegend bewolkt en is er kans op een licht buitje”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 7 graden. In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen en zijn er enkele buien met kans op hagel en zware windstoten. De minima liggen dan rond de 2 of 3 graden. Langs de Wadden steekt een harde tot stormachtige noordwestenwind op, windkracht 7 tot 8.”

“In de nacht naar zaterdag lichte vorst”

“Vrijdag hebben we te maken met een geleidelijk aan afnemende wind en is het wisselend bewolkt, waarbij de zon zich zo nu en dan laat zien. In de ochtend is er nog een laatste buitje mogelijk. Het wordt 6 graden. In de nacht naar zaterdag zijn er opklaringen en is er lichte vorst, -1 tot -2 graden.”

“Volgende week veel regen”

“Op zaterdag blijft het droog en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5, wordt het 5 graden. Langs de Wadden toenemend naar windkracht 7. In de nacht naar zondag lichte regen. Zondag begint droog en eindigt de dag met regen. Het wordt een graad of 6 bij een stevige zuidenwind. Volgende maandag tot en met woensdag is het ronduit wisselvallig met regelmatig, veel, regen en wind bij een graad of 6 of 7.

Stabieler weer?

“Later in de week komt er volgens sommige modellen een hogedrukgebied tot ontwikkeling in de buurt van ons land. Dan zou het moeten stabiliseren en kan de zon terugkeren. De onderlinge meningsverschillen tussen toonaangevende modellen moeten echter eerst uit de wereld eer we daar al te stellige uitspraken over kunnen doen.”

