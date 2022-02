Donderdag bewolkt en buien, in het weekend veel zon

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Na een grijze donderdag met buien lijkt aanstaand weekend zonnig en droog te gaan verlopen.

De dag begint donderdag droog. Tegen de middag gaat het enige tijd regenen. In de middag gevolgd door buien, waarbij hagel niet is uitgesloten. Er waait een forse zuidwesten- tot westenwind, windkracht 5 tot 6. In de ochtend wordt het 8 graden, maar bij het passeren van het buienfront koelt het af naar 4 of 5 graden. In de nacht naar vrijdag neemt de wind af en liggen de temperaturen dichtbij het vriespunt.

Op vrijdag zijn er opklaringen maar vallen er ook verspreid over de dag een paar winterse buien. Het wordt 7 graden. In de nacht naar zaterdag opnieuw temperaturen rond het vriespunt. In het weekend blijft het droog. Op zowel zaterdag als zondag krijgt de zon veel ruimte. Op zaterdag maximumtemperaturen rond de 7 graden, op zondag kan het 8 graden worden. De wind is zwak en komt uit zuidoostelijke richting.