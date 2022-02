Donatie van ruim 5.000 euro aan hulporganisaties voor dak- en thuislozen

nieuws

De overhandiging van de bonnen waarmee maaltijden kunnen worden gekocht. Foto: ingezonden

Het Sint Martinusberaad heeft een bedrag van ruim 5.000 euro gedoneerd aan vier hulporganisaties voor dak- en thuislozen.

Het bedrag is bijeen gebracht met behulp van de jaarlijkse benefietmaaltijd. Deze werd op 8 november gehouden in de Martinikerk. De donaties zijn overhandigd aan De Open Hof, Wender, de Doperse Dis en de organisatie Straatwijs. Het geld, dat overhandigd werd in waardebonnen, kan door de organisaties verzilverd worden bij een Jumbo supermarkt in de stad om maaltijden te kopen voor dak- en thuislozen.

De benefietmaaltijd vindt elk jaar plaats kort voor 11 november, de dag van Sint Martinus. Het vormt een onderdeel van de Groningse Sint Martinusdagen. Op het menu staat steevast de Sint Martinusgans, waarbij er ook een vegetarische variant is. Het bereiden van die gans voert terug tot een oude Groninger traditie, waarbij de boer zijn vetste gans liet braden en uitdelen onder zijn personeel. Ook toen al stond het hedendaagse Sint Martinusthema ‘Delen is het nieuwe hebben’ centraal. Het bedrag van ruim 5.000 euro kwam mede binnen dankzij een statiegeldactie bij Albert Heijn aan het Helperplein en een bijdrage van Rotary Belcampo.