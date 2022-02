Donar wint voor derde keer van Aris

sport

Donte Ingram (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond in MartiniPlaza voor de derde keer in een week gewonnen van Aris uit Leeuwarden. Het werd 81-69.

De Groningers, met de teruggekeerde Marquis Addison, begon goed en sloot het eerste kwart af met 19-8. Ook het tweede kwart waren de Groningers duidelijk beter, waardoor de ruststand 39-18 was. Na rust kregen de Friezen opeens de geest, terwijl Donar de indruk wekte weinig zin meer in de wedstrijd te hebben. Het derde kwart werd nipt gewonnen door Aris (24-26), waardoor de stand na drie kwarten 63-44 was. Dit was ook het grootste verschil van de wedstrijd.

In het laatste kwart ging Aris verder waar het gebleven was. Er werden veel driepunters geraakt, en het verschil werd steeds kleiner. Kort voor tijd werd het zelfs nog 77-69, maar daarna scoorde Donar nog twee keer.

Topscorers bij Donar waren Henry Caruso met 15 punten, Jimmy Gavin met 14 punten en Donte Ingram met 13 punten. Bij Aris was Quin Cooper topscorer met 19 punten. Tim Hoeve, in de vorige wedstrijd nog goed voor 21 punten, maakte nu 18 punten.

Donar staat op de derde plaats in de BNXT League en heeft 32 punten uit 19 wedstrijden.