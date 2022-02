Donar naar finale Basketball Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar staat in de finale van de Basketball Cup. De Groningers wonnen zondagmiddag in Leeuwarden de returnwedstrijd van de halve finale met 70-80 van Aris. Afgelopen donderdag won Donar in eigen huis al met 91-58.

Bij Aris ontbrak José Dimitri Maconda, die dinsdag nog topscorer was met 16 punten, wegens ziekte. Bij Donar ontbrak Marquis Addison wegens een blessure. In het eerste kwart (14-13) wisten beide ploegen nog weinig te scoren. Bij rust was de stand gelijk: 33-33.

In het derde kwart leek Donar afstand te nemen, maar Aris kwam terug, en bij 47-50 vond coach Matthew Otten van Donar het toch nodig om een time-out te nemen. Dat hielp, want in de resterende 3,5 minuten van het kwart maakten de Groningers een 0-13 run: 47-63. In het hele laatste kwart speelden de drie jongelingen van Donar. Daardoor werd de wedstrijd alsnog spannend, maar aan het eind liep Donar toch weer uit.

Topscorers bij Donar waren Donte Ingram met 20 punten, Lotanna Nwogbo met 17 punten en Jimmy Gavin en Amanze Egekeze met beiden 12 punten. Bij Aris was oud-Donarspeler Tim Hoeve niet af te stoppen: hij maakte 21 punten dankzij liefst 7 rake driepunters.

In de finale, die gespeeld wordt op zondag 13 maart, staat Donar tegen Heroes Den Bosch of ZZ Leiden. Die ploegen spelen zondagavond om 19.00 uur tegen elkaar in Leiden. ZZ Leiden won afgelopen vrijdag in Den Bosch met 80-83 van Heroes.

Donar speelt komende woensdagavond in MartiniPlaza nogmaals tegen Aris, maar dan voor de reguliere competitie.