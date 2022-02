Donar met één been in bekerfinale dankzij ruime winst op Aris

sport

Foto: Donar via Instagram

Met een ruime overwinning op Aris uit Leeuwarden heeft Donar zich donderdagavond in een riante positie gebracht om de finale van het bekertoernooi te halen.

Op geen enkel moment tijdens de wedstrijd in MartiniPlaza leek Donar de winst uit handen te geven. Het eerste kwart werd met een voorsprong van 20-15 afgesloten. In het tweede kwart werd de voorsprong uitgebreid naar veertien punten. Na het derde kwart stond de club uit Groningen met dertig punten voor. De wedstrijd werd beslist met een eindstand van 91 tegen 58 in het voordeel van de Groningers.

Aanstaande zaterdag is de return in de halve finale in Leeuwarden. Als Donar deze wedstrijd niet met meer dan 33 punten verliest, staat Donar in de finale. De tegenstander voor Donar of Aris gaat komen uit Leiden uit Den Bosch.