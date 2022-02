Donar maakt zich op voor ‘cross-border competitie’

nieuws

Donte Ingram (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar nemen het de komende periode op tegen vijf Belgische ploegen. Het gaat om wedstrijden in de ‘cross-border competitie’, die onderdeel zijn van de BNXT League.

Donar heeft zich als nummer drie van Nederland geplaatst voor de Elite Gold-groep. In deze groep gaat er gestreden worden voor een plek in de nationale play-offs. De twee hoogst geklasseerde clubs van elk land plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finale van deze play-offs. De drie overige ploegen plaatsen zich voor de kwartfinales. In de Elite Silver, teams die in de competitie buiten de top vijf zijn gevallen, wordt gestreden om het laatste ticket.

De Groningse basketballers nemen het in de Elite Gold-groep op tegen de vijf beste Belgische ploegen. Het gaat om Kangeroes Mechelen, Telenet Giants Antwerp, Filou Oostende, Stella Artois Leuven Bears en Belfius Mons-Hainaut. De eerste wedstrijd gaat gespeeld worden op zondag 6 maart, in Oostende tegen Filou. Op 29 april wordt de laatste wedstrijd gespeeld waarbij Filou Oostende dan naar Groningen komt.