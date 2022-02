sport

Foto Andor Heij. Voetbal

Door veel coronabesmettingen zijn weer diverse wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast komend weekeinde. Daaronder zijn duels van enkele Groninger verenigingen.

Zo gaat op zaterdag in 2J de wedstrijd The Knickerbockers – DZOH niet door. In 3C gaat een streep door Holwierde – Groen Geel en Omlandia – Glimmen. In 4C gaat het om Amicitia VMC tegen Poolster.

Op zondag gaat het hoofdklasseduel SJC – Be Quick 1887 niet door. Mogelijk volgen er meer afgelastingen.