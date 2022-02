“Dinsdag in de ochtend wat zon en in de middag regen, in het weekend lichte vorst”

nieuws

Ook de komende dagen wil het nog niet rustig worden in de atmosfeer waarbij het zo nu en dan stevig gaat waaien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking maar kan in de ochtend de zon af en toe even doorbreken”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er kans op een buitje of wat lichte regen. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is stevig, windkracht 4 tot 5. Met 11 graden is het wel erg zacht. Op woensdag is er veel bewolking met kans op af en toe wat lichte regen of een buitje. De droge perioden overheersen echter. Het blijft echter stevig waaien. Het wordt 9 graden.”

“Ook op donderdag is er veel bewolking met kans op een buitje of wat lichte regen. Ook dan gaan de droge perioden overheersen. De temperatuur doet een stapje terug naar 7 graden en ook neemt de wind af. Op vrijdag en tijdens het weekend schijnt de zon weer geregeld. Op vrijdag kan er een bui vallen, in het weekend blijft het droog hoewel er in de loop van de zon alweer een nieuw regengebied nadert. Overdag liggen de temperaturen rond de 5 graden, in de nachten schommelt de temperatuur rond het vriespunt en is er wat kans op lichte vorst. Na het weekend lijken we over te schakelen op een onvervalst wisselvallige periode als de motor van een westelijke stroming gestart wordt.”

