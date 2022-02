“Dinsdag eerst zon en in de middag regen, vrijdag mogelijk zware storm”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Er staan een aantal dagen op het programma waarbij de wind flink aan gaat halen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er komende vrijdag kans op zware storm.

“Dinsdag is er eerst af en toe zon maar neemt de bewolking in de loop van de ochtend steeds verder toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag volgt er regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5, wordt het 8 graden. Op woensdag is er eerst bewolking en een enkel buitje. In de middag zijn er perioden met zon en is het met 13 graden bijna voorjaar. Er waait een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.”

“Op donderdag steekt er al in de ochtend langs de Waddenkust een westerstorm op, windkracht 9. Boven het land windkracht 7 en kans op zware windstoten. In de avond en nacht luwt de wind. Het wordt 8 graden. Vrijdag steekt er opnieuw een storm op, nu uit het westen tot zuidwesten. Het zwaartepunt ligt later op de dag en in de avond. Dan kan het zelfs tot een zware storm komen, windkracht 10, met zeer zware windstoten bij 120 kilometer per uur langs de Wadden. In het weekend blijft het flink waaien maar gaat de storm liggen. Het onbestendige weer houdt aan met op beide dagen af en toe regen. Zaterdag wordt het 7 graden, op zondag 10 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.