“Dinsdag een waterig zonnetje met in de middag lichte regen, later in de week vleugje lente”

Foto: Joris van Tweel

Het weerbeeld blijft de komende dagen rustig waarbij het overdag rond de 9 graden wordt en in de nacht kan het licht vriezen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er bewolking maar breekt in de ochtend ook af en toe een waterig zonnetje door”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de middag neemt de kans op lichte regen vanuit het westen toe. Bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 2, wordt het 5 of 6 graden. In de nacht naar woensdag temperaturen rond het vriespunt.”

Woensdag en donderdag

“Woensdag is er eerst veel bewolking maar breekt in de loop van de dag de zon regelmatig door. Bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 of 3, wordt het 9 graden. In de nacht naar donderdag kans op een graad vorst. Ook donderdag blijft het droog en zijn er perioden met zon. Het wordt 9 of 10 graden en daarmee kun je spreken van een vleugje lente. In de nacht naar vrijdag een graad vorst.”

Hogedrukgebied boven Scandinavië

“Op vrijdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Met 10 graden als maximumtemperatuur en niet al te veel wind behoudt het weer haar lenteachtige karakter. Tijdens het weekend is er wat meer bewolking, maar blijft de zon ook geregeld schijnen. Aan de temperatuur verandert weinig en dat betekent dat er in de nacht aanhoudend kans is op een graadje vorst. De wind blijft in hoofdzaak uit het oosten tot noordoosten waaien. Een hogedrukgebied dat zich vanaf de Noordzee naar Scandinavië verplaats is verantwoordelijk voor het vriendelijke weer. Voor schaatsliefhebbers komt deze ontwikkeling een maandje te laat.”

