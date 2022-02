“Dinsdag bewolkt en buien, vrijdag winterse neerslag”

nieuws

Meerstad. Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen niet droog. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat er aan het einde van de week zelfs winterse buien kunnen vallen.

“Dinsdag is er veel bewolking en in de loop van de ochtend volgt de eerste, lichte, regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag zijn er enkele droge perioden maar vallen er ook een paar buien. Later in de middag wordt het weer droog en breekt de zon nog even door. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden bij een matige tot vrij krachtige wind die in de middag draait van het zuidwesten naar het noordwesten, windkracht 4 tot 5.”

Woensdag en donderdag

“Woensdag blijft het droog en zijn er naast een paar wolken ook flinke perioden met zon. Met 10 graden is het erg zacht. Er waait een matige zuidwestenwind, windkracht 4. Donderdagochtend is het lange tijd droog maar vanaf het middaguur gaat het geruime tijd regenen. Het wordt dan 8 graden.”

Weekend

“Op vrijdag is er af en toe zon en vallen er een paar winterse buien. Het wordt 7 of 8 graden bij een ietwat gure noordwestenwind. In de nacht naar zaterdag temperaturen rond het vriespunt. Tijdens het weekend blijft het droog en is het onder de vleugels van een hogedrukgebied rustig weer. Met geregeld zon wordt het 7 graden en in de nachten is er kans op een graad vorst.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.