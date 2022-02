Diks stelt presentatie armoedeplan uit: ‘Nooit de bedoeling geweest raad buiten spel te zetten’

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Nadat wethouder Isabelle Diks vorige week al aanbood om woensdag in gesprek te gaan met de gemeenteraad over het armoedebeleid, maakte de wethouder maandagochtend ook bekend dat de geplande presentatie in het Forum voorlopig niet gaat plaatsvinden.

Vorige week woensdag deed Diks al een voorstel aan de gemeenteraad om eerder in gesprek te gaan over de nieuwe aanpak. Deze ‘beeldvormende sessies’ staat nu ingepland voor aanstaande woensdag. Maar Diks maakt nu ook bekend dat de bijeenkomst op 28 februari in het Forum was bedoeld als presentatie van de plannen waarmee Diks binnen tien tot vijftien jaar de armoede uit Groningen wil verbannen, is verplaatst.

De aankondiging van de bijeenkomst zorgde voor veel ophef in de gemeenteraad. Een groot deel van de raadsfracties, waaronder collegepartijen, zagen de bijeenkomst als ongepast. De bijeenkomst stond twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland, waardoor de raad er niet meer over in debat kon.

Raad buitenspel zetten was nooit de bedoeling

In een brief aan de gemeenteraad maakt Diks nu (maandagochtend) namens het college excuses aan de raad over de ontstane ophef over de manier waarop de wethouder de drastische veranderingen in het armoedebeleid wereldkundig wilde maken.

“Het is nooit onze bedoeling geweest om de raad bij dit voor Groningen zo belangrijke onderwerp buiten spel te zetten of dit op enige manier buiten de raad om te doen”, schrijft Diks. “Het feit dat we een erg afwijkende werkwijze met grote betrokkenheid van externen hanteren, had eerder met u gedeeld kunnen en moeten worden.”

SP vraagt alsnog spoeddebat aan

Maar dat is in ieder geval voor de SP in de gemeenteraad niet genoeg. Een beeldvormende sessie rond het nieuwe armoedebeleid is niet voldoende. De fractie wil het beleid kunnen amenderen en ook de wethouder ter verantwoording kunnen roepen. Daarom vraagt de SP alsnog een spoeddebat aan met Diks.