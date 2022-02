Dierenambulance Groningen geeft met bodycams inkijkje in werkzaamheden

nieuws

Foto: Anke Werter

Dierenambulance Groningen is een nieuw project gestart. Met bodycams krijgen buitenstaanders een inkijkje in de verscheidenheid aan werkzaamheden.

“Sinds kort dragen onze medewerkers bodycams”, vertelt Andre Nijdam van Dierenambulance Groningen. “De beelden die deze camera’s maken monteren we en plaatsen we op onze verschillende social mediapagina’s.” Het idee voor het project is enige tijd geleden ontstaan. “We hebben een medewerker die hier heel bedreven in is, die dit heel goed kan. Die heeft de taak op zich genomen. De bedoeling is dat het een reeks korte filmpjes gaan worden. Qua lengte moet je denken aan een minuut, hooguit anderhalf. Omdat we het via social media verspreiden moet het kort en krachtig zijn.”

Positieve reacties

Het doel is om een inkijkje te geven in de werkzaamheden. Zo zien we in één van de eerste afleveringen het redden en behandelen van dieren, maar krijgt ook het schoonmaken van de dierenambulance aandacht. “De eerste reacties die we gekregen hebben zijn heel positief. Mensen reageren verrast, ook omdat er werkzaamheden die te zien zijn die ze helemaal niet bij ons verwacht hadden.”

Nieuwe leden

Nijdam hoopt dat de filmpjes leden gaan opleveren: “Willen wij als Dierenambulance ons werk goed kunnen doen, dan zijn we afhankelijk van leden. Mensen die ons financieel ondersteunen. Met name bij jonge mensen en jonge gezinnen zien we dat zij niet vaak lid zijn van ons. Met deze filmpjes hopen we uit te kunnen leggen hoe belangrijk het werk is dat we doen. Dat er meer respect en waardering komt voor wat onze mensen allemaal doen.” Nieuwe vrijwilligers zoekt Nijdam op dit moment niet. “Het klinkt gek, maar op dit moment zitten we qua vrijwilligers helemaal vol. Wellicht dat we in de toekomst wel weer nieuwe mensen zoeken.”

Bekijk één van de eerste aflevering hieronder: