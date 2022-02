Dennis Ram (PVV): ‘In de gemeente Groningen win je nooit als burger’

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

Beginnend met Dennis Ram van de Partij voor de Vrijheid (PVV). In het huidige college heeft de PVV één raadszetel, die wordt bemand door Ton van Kesteren. Ram is al 11 jaar actief in de politiek voor de PVV. We praten met hem over zijn motivatie om actief te zijn voor de partij en wat de belangrijkste ideeën zijn voor de gemeente Groningen.