De Stadswandeling: ‘Wat heeft dit met fietsen te maken?’

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 43e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Steentilstraat.

De Steentilstraat is een straat dit ligt in het oosten van de binnenstad. De straat is vernoemd naar de stenen brug die voorheen de Steentilstraat en het Damsterdiep aan elkaar verbond. ‘Til’ is het Groningse woord voor brug.

Deze aflevering van de Stadswandeling staat vooral in het teken van ondernemers. Zo wordt een oude slagerij, een bakkerij en een confectiefabriek besproken. Doordat in de Steentilstraat al jaren flink ondernomen wordt, is de straat nog steeds erg levendig.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre voor de tweede keer de Schildersbuurt.