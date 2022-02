De Stadswandeling: ‘Deze man heeft zo veel geld verdiend’

Groningers wandelen wat af. In de 45e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Oude Boteringestraat.

De Oude Boteringestraat is letterlijk een oude straat gelegen in de binnenstad. Het is een verlengde van de Herestraat. Het schijnt zo te zijn dat de oudste bebouwing in Groningen in de Oude Boteringestraat te vinden is.

In deze aflevering van de Stadswandeling vertelt Beno over hoe de bekende uitgeverij Noordhoff in de Oude Boteringestraat is ontstaan en hoe de uitgeverij Wolters hier bij kwam. Mirre vertelt het verhaal van de rijke WIC-kapitein Thomas van Seeratt. Hij woonde in een kolossaal pand.

Het duo bezoekt in de volgende aflevering de wijk Paddepoel.