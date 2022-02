De Stadswandeling: ‘De koningin kwam hier incognito op bezoek!’

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 44e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok voor de tweede keer de Schildersbuurt. Ze focussen zich op de H.W. Mesdagstraat.

Hendrik Willem Mesdag is één van de bekendste Groningse schilders. Met zijn werk Panorama Mesdag, een cilindervormig panoramaschilderij van ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter, werd hij wereldberoemd. In deze aflevering van de Stadswandeling vertelt Mirre een leuk feitje over dit panoramaschilderij, dit heeft alles te maken met Vincent van Gogh.

Beno en Mirre besteden ook aandacht aan bekende Nederlanders die in de H.W. Mesdagstraat hebben gewoond, zoals Bert Visscher maar ook een prinses. De desbetreffende prinses studeerde in Groningen en woonde op kamers in de H.N. Mesdagstraat. De koningin is toen incognito een aantal keer wezen logeren.

Volgende week bezoekt het duo de Oude Boteringestraat.