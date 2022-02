De nacht in Groningen leeft weer: “Voor sommigen is het wel wennen, want hoe flirt je met een meisje?”

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Groningen heeft haar nacht weer terug. Na twee jaar coronamaatregelen gingen afgelopen vrijdag een groot aantal beperkingen overboord.

“Het was een heel mooi, gezellig en ontspannen weekend”, vertelt nachtburgemeester Merlijn Poolman. “We hebben hier zo lang voor geknokt. En eerlijk is eerlijk, dat vrijwel alle maatregelen van tafel gingen, dat kwam toch wel een beetje onverwacht. Geen qr-code meer, geen sluitingstijden. Ik denk dat de landelijke actie van laatst daar ook wel aan heeft bijgedragen. In Groningen ging deze actie, waarbij nachthoreca uit protest de deuren zou gaan openen, niet door, maar door de boodschap luid en breed te verkondigen is men in Den Haag denk ik wel gaan nadenken, hoe lang zijn de maatregelen nog houdbaar? We hebben de nacht weer zoals we het willen, en dat is super fijn.”

“Ik ben weer terug in mijn natuurlijke habitat”

Poolman heeft afgelopen weekend zijn oor op verschillende plekken te luister gelegd: “Het was mooi om te zien. Barpersoneel dat er weer zoveel zin in had, opgetogen horecaondernemers. Ze kunnen weer doen wat twee jaar lang niet mogelijk was. Zelf heb ik verschillende barretjes bezocht, en ik ben naar een technofeest geweest. Het geeft frisse en nieuwe energie. Het leven leeft weer. Ik was weer terug in mijn natuurlijke habitat.”

“Hoe moet je flirten?”

De nachtburgemeester realiseert zich ook dat met de verruiming van de coronamaatregelen er een nieuwe wereld voor sommige mensen open gaat. “Er is een generatie die nog nooit uit is geweest. Jonge mensen die niet weten hoe het precies werkt. Toevallig was ik afgelopen week op een mbo-school om er een gastles te geven. Daar werd dit ook heel concreet. Ik kreeg van deze jongens, het ging om een techniek opleiding met vrijwel geen meiden in de klas, teruggekoppeld dat ze weinig ervaring hebben in hoe ze moeten flirten of hoe ze iemand aan moeten spreken. Heel concreet, hoe ga je met meiden om?”

Nachtstadhuis

“Het is een nieuwe generatie die ik absoluut niets wil verwijten want zij hebben gedwongen stil moeten zitten. Mensen van 20 jaar oud die nog nooit een nachtclub hebben bezocht. Terwijl het wel belangrijk is om een referentiekader te hebben. Daarom is het ook belangrijk dat het Nachtstadhuis er komt. Komende week heb ik hierover weer een gesprek met de gemeente. Ik hoop dat we hier snel stappen mee kunnen zetten.”

Goede sfeer

Volgens Poolman was het dit weekend ook erg druk: “Vooral zaterdagavond was het flink druk. Maar de sfeer was heel ontspannen, geen wanklanken. De sfeer was goed.” Wel vond er in de Poelestraat een mishandeling plaats. “Ik heb die beelden ook gezien. En het is heel erg dat dit is gebeurd. Maar dat beeld staat haaks op de goede sfeer die de overhand had.”