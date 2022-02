De grutto is weer in Groningen: “Dan begint mijn bloed wel harder te stromen”

nieuws

Foto: Thijs Glastra

De grutto is weer gespot in Groningen. De afgelopen maanden overwinterde de weidevogel in Afrika. Bij Het Groninger Landschap is men blij.

“Dit is heel mooi nieuws”, vertelt landschapsbeheerder Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap enthousiast. “Als de grutto weer in het land is, dan dient het voorjaar zich aan. De periode waarbij alles gaat groeien en bloeien staat voor de deur. Ja, dat maakt mij als landschapsbeheerder enthousiast. Dan begint mijn bloed wel harder te stromen.”

“Kleine succesjes”

De grutto. Een weidevogel die bij Nederland hoort. In het voorjaar klinkt de baltsroep die met enige fantasie als ‘utto utto’ klinkt. Toch gaat het niet goed met de vogel. De grutto staat als ‘Gevoelig’ op de internationale Rode Lijst van de IUCN. “De afgelopen jaren hebben we kleine succesjes geboekt. Maar op landelijke schaal gaat het niet goed. Op dit moment is de situatie onvoldoende om van een goede populatie te kunnen spreken.”

Plasdras

In het Reitdiepgebied, beheerd door Het Groninger Landschap, gaat het wel goed. “Dit zijn de succesjes waar ik naar verwees. In het Reitdiepgebied hebben we een plasdras situatie. Voor de grutto is dat ideaal. De weidevogel komt terug uit Afrika, zoekt een droog stukje grond met water om zich heen. Een plek waar ze zich veilig voelen. Ze zijn er veilig voor bijvoorbeeld roofdieren. Ondertussen levert het gebied genoeg voedsel waardoor ze er goed kunnen leven.”

Meer samenwerken

Volgens Hendriks moeten er meer van zulke gebieden komen. “We moeten meer samenwerken. Er is in Nederland genoeg weidegebied, maar voor veel boeren is het bijvoorbeeld niet lucratief om het deels onder water te zetten. Ik denk dat het goed is om er voor te gaan zorgen dat het wel lucratief wordt, dat boeren hier wat aan gaan verdienen. Dat ze het op die manier inpassen in hun bedrijfsvoering. Waardoor we echt stappen kunnen zetten in het herstellen van de gruttopopulatie.”