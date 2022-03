Danny Buijs mist wedstrijd tegen Feyenoord vanwege vierde gele kaart

sport

Foto: Sportphotoagency.com Coach *Danny Buijs* of FC Groningen

Trainer Danny Buijs is komende zaterdag niet aanwezig bij de wedstrijd die FC Groningen in Rotterdam tegen Feyenoord speelt. Buijs is geschorst vanwege een vierde gele kaart die hij dit seizoen kreeg getoond.

Buijs kreeg de gele kaart afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Willem II. In de slotfase sloeg hij bij een 1-0 voorsprong de bal weg. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf de oefenmeester daarop een gele kaart. Eerder ontving Buijs al gele kaarten in de wedstrijden tegen Heerenveen, AZ en Heracles Almelo.

Trainers en andere teamofficials kunnen sinds het seizoen 2019-2020 gele en rode kaarten krijgen. Waar spelers bij vijf gele kaarten geschorst worden, geldt voor teamofficials een uitsluiting bij vier gele kaarten.