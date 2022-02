Dak waait van Parcival College: “Vier lokalen hebben forse schade opgelopen”

nieuws

Foto: Rolf Hiemstra

De storm heeft ook flinke schade veroorzaakt aan het Parcival College in de stad. Een deel van het dak waaide weg, waardoor vier lokalen schade hebben opgelopen.

“Het gaat om ons gebouw aan de Reggestraat 1”, vertelt teamleider Rolf Hiemstra van de school. “Tijden de storm is het dakleer er afgewaaid waardoor het plafond bloot kwam te liggen. Regenwater kon vervolgens het schoolgebouw binnendringen. Het plafond bestaat uit een systeemplafond. Dit heeft als een spons gewerkt. Op een gegeven moment is deze substantie, deze pulp, naar beneden gekomen. Ja, je kunt spreken van flinke schade.”

Computers en lesmateriaal

Vier lokalen zijn beschadigd geraakt. “Het gaat om lokalen waar we voornamelijk Nederlands en Engelse les geven. Over een lengte van 75 meter is er schade. Het gaat dan voornamelijk om computers en lesmateriaal dat beschadigd is geraakt. Vanochtend hebben we verschillende kasten uit de vleugel gehaald.”

Provisorisch dichten

Dat er iets aan de hand was werd zaterdagochtend duidelijk. “Via via kwamen er berichten binnen. Onze conciërge is vervolgens naar de school gegaan en die trof deze situatie aan. We zijn daarop direct met verschillende mensen naar de school gegaan om het dak provisorisch te dichten. De komende week wordt het puinruimen en moet er gewerkt gaan worden aan het herstel. Of de lokalen na de voorjaarsvakantie weer in gebruik kunnen worden genomen, dat is nu nog onbekend. We zijn in ieder geval al aan het puzzelen hoe we dat eventueel op kunnen lossen als blijkt dat de ruimtes nog niet gebruikt kunnen worden.”

“Nog nooit zoiets meegemaakt”

Volgens Hiemstra had het slechter af kunnen lopen. “Als school hebben we onze leerlingen gisteren om 12.00 uur vrijgegeven. Dat leek ons verstandig. In eerste instantie denk je dan, het valt wel mee, het zal wel loslopen. Maar in al die jaren dat ik binnen het onderwijs actief ben, heb ik zoiets nog niet eerder meegemaakt. En we kunnen opgelucht zeggen dat er gelukkig niemand aanwezig was in het pand.”