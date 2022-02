Dak waait van kleedkamers Oranje Nassau: “Afvoerpijpen zijn meegetrokken, een groot drama”

nieuws

Foto: Jens Vos

Een flinke schadepost voor voetbalvereniging Oranje Nassau. De harde wind heeft het dak van het kleedkamergebouw geblazen.

“Medewerkers van de kantine kwamen hier vanochtend rond half negen op het complex aan. Zij zagen dat het helemaal mis was.” Aan het woord is voorzitter Alex Bolt van de voetbalvereniging. “De storm heeft het dak van het kleedkamergebouw geblazen. Daarbij zijn ook alle afvoerpijpen en de leidingen van douches en de cv-ketel meegetrokken. Het water loopt naar binnen. Ja, je kunt zeggen dat dit een groot drama is voor ons.”

“Gaat in de papieren lopen”

De voetbalvereniging heeft inmiddels contact gezocht met de verzekering en met de aannemer. “Zij komen maandag om een noodvoorziening aan te leggen. Maar het is duidelijk dat dit flink in de papieren gaat lopen. We zijn gelukkig goed verzekerd, maar misschien is het ook goed om vanuit de vereniging een stukje extra te investeren. Ook om er daarmee voor te zorgen dat zoiets niet weer gebeurd.”

“Wedstrijden kunnen zaterdag door gaan”

De kleedkamers zullen de komende periode niet gebruikt kunnen worden. “De wedstrijden die we vandaag op het programma hebben staan die kunnen allemaal doorgaan. Onze buren van Amicitia hebben hun kleedkamer beschikbaar gesteld, dus dat is super fijn. Voor de komende dagen zullen we moeten improviseren. Hoewel we door de coronacrisis ook wel wat gewend zijn. Er is een tijd geweest dat door de maatregelen de kleedkamers niet gebruikt mochten worden, dus we zullen daar vast een goede oplossing voor vinden.”