Dak kleedkamers Oranje Nassau gedicht na storm: “Gebouw is deels weer bruikbaar”

Foto: Jens Vos

Het gebouw waar de kleedkamers van Oranje Nassau in zijn gevestigd is weer deels in gebruik genomen. Vorige week werd tijdens de zware storm het dak van het gebouw geblazen.

“Er is de afgelopen week veel werk verzet”, vertelt voorzitter Alex Bolt van de voetbalvereniging. “Maandag zijn bouwvakkers gekomen die het dak helemaal dicht hebben gemaakt met behulp van een noodvoorziening. Tegelijkertijd zijn er grote bouwdrogers in het gebouw geplaatst die constant warme lucht verspreiden. Ik heb begrepen dat deze apparaten er tien dagen moeten staan. Gisteren ben ik er even geweest, en toen merkte ik dat het al behoorlijk droog begint te worden. Met uitzondering van wat ruimtes waar deze apparaten niet staan. Daar is het nog wel nat.”

“Elektrische installatie kunnen we afschrijven”

De schade is groot. “De hele elektrische installatie hebben we kunnen afschrijven. Ook het houtwerk in de kleedkamers is beschadigd. Regen en hout dat is een slechte combinatie. De kachels en de boilers zijn nog een twijfelgeval. Op een gegeven moment deed de kachel het namelijk weer, hoewel deze ook al een aantal keren is uitgevallen. Ook werkt één boiler weer. Maar deze moet nu wel het werk doen voor het hele gebouw, en dat is een te grote opgave. Het ene team heeft warm water, terwijl uit douchekoppen verderop dan lauw water stroomt.”

“Komende week volle bak”

Ondanks het slechte nieuws worden de kleedkamers weer beperkt gebruikt. “Het voordeel is dat deze week de krokusvakantie plaatsvond waardoor er minder wedstrijden worden gespeeld. Gisteren heeft één team gebruik kunnen maken van de kleedkamers. En ondertussen kunnen we nog steeds gebruik maken van de kleedkamers van onze buren van Amicitia. Zij hebben aangegeven ons graag te willen helpen. Komende week wordt het hoe dan ook lastiger, omdat de vakantie dan voorbij is en er veel wedstrijden op het programma staan. Dan is het weer volle bak.”

“Dak hoeft er niet opnieuw af”

Achter de schermen wordt er ondertussen hard gewerkt aan een definitieve oplossing. “Komende week is er een gesprek. Wat we nu hebben is een noodvoorziening. Ik heb wel begrepen dat het dak wat er nu op ligt, er niet opnieuw af hoeft. Daar kunnen ze gewoon verder op gaan bouwen. Dus dat is heel mooi. En gelukkig werkt onze verzekeringsexpert ook heel goed en prettig mee. Dus het lijkt allemaal wat beter dan vorige week, maar er is nog veel werk te doen.”