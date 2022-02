Crowdfundingsactie film Koortsdroom loopt storm: “Veel reacties gekregen”

nieuws

Filmmaker Roman Hageman (r) bij opnames van een eerder uitgebrachte film. Foto: eigen foto

De crowdfundingsactie om de film Koortsdroom te realiseren loopt storm. Dat laat filmmaker Roman Hageman weten.

De actie werd drie weken geleden gestart en inmiddels heeft men al 3.800 van de 5.000 euro binnengehaald. “Waar ik misschien nog wel het meest door verrast ben zijn de reacties”, vertelt Hageman. “De crowdfundingsactie heeft de schijnwerpers op de film gezet en dat heeft voor heel wat mailtjes en berichten gezorgd uit de psychose-sector van zowel deskundigen als betrokkenen. Zij laten weten het geweldig te vinden dat dit wordt opgepakt.”

“Het stigma dat over psychoses heerst is heel groot”

Het doel van de film is om het taboe over psychoses te doorbreken en ze bespreekbaar te maken. Aanleiding om een film over het onderwerp te maken is een goede vriend van Hageman die in 2020 in een psychose terecht kwam. Met de vriend gaat het nu veel beter maar Hageman begreep later dat het voor deze vriend heel moeilijk is om er over te praten, omdat het stigma dat over psychoses heerst heel groot is. “Ik denk dat het belangrijk is om hier meer inzicht in te krijgen en er meer begrip voor te kweken, zeker in deze tijd waarin veel mensen het behoorlijk zwaar hebben. Psychoses zijn omgeven met aannames. In een samenleving waarin we steeds meer tegenover elkaar komen te staan, wordt het steeds relevanter om hier aandacht aan te besteden.”

Film gebruiken om daarna gesprek op gang te brengen

Bij de mensen die zich gemeld hebben bevindt zich onder andere de programmamanager van het meerjarenplan van de GGD. “Zij werken samen met de tien Groningse gemeenten. Zij hebben voorgesteld dat zij onze film willen gebruiken bij verschillende bijeenkomsten in de provincie waar over psychoses gesproken gaat worden. De film vormt dan de inleiding om het gesprek daarna op gang te helpen. Daar ben ik persoonlijk erg blij mee, want dat is ook precies de bedoeling achter de film. Om deze als ijsbreker te gebruiken.”

Laatste loodjes

Eerder vertelde Hageman al dat er contact is gezocht met ‘Up To Us’. Dit is een jongerenorganisatie. In samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool en Jimmy’s gaat er een workshop ontwikkeld worden waarbij de film ook de rol krijgt om het gesprek aan te zwengelen. “Momenteel is het heel spannend. Behalve deze crowdfundingsactie hebben we ook verschillende fondsen aangeschreven. Eind februari krijgen we daar meer duidelijkheid over. Ook qua crowdfunding hebben we het nu over de laatste loodjes. En het is geweldig om te zien dat zoveel mensen ons al steunen.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.