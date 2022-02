Crowdfundingsactie film ‘Koortsdroom’ geslaagd: “Heel erg blij”

nieuws

Filmmaker Roman Hageman (r) bij opnames van een eerder uitgebrachte film. Foto: eigen foto

De crowdfundingsactie voor de nog te realiseren film ‘Koortsdroom’ van filmmaker Roman Hageman uit Stad is geslaagd. Dit weekend werd het streefbedrag behaald.

“Ik ben heel erg blij”, vertelt Hageman. “Vorige week moesten we nog een paar honderd euro bij elkaar halen om de actie tot een succes te maken. Dat klinkt als iets haalbaars, maar tegelijkertijd was het toch ook wel spannend. In de eerste periode ben je al bij al je vrienden en kennissen langs geweest om de actie onder hun aandacht te brengen. De laatste loodjes moeten komen van mensen die jij niet kent, maar die wel fiducie hebben in het product dat jij gaat maken. En dat dat nu gelukt is, dat is super.”

Koortsdroom

Het doel van de film Koortsdroom is om het taboe over psychoses te doorbreken en ze bespreekbaar te maken. Directe aanleiding voor het maken van de film is een goede vriend van Hageman die in 2020 in een psychose terecht kwam. Met de vriend gaat het nu veel beter maar Hageman begreep later dat het voor deze vriend heel moeilijk is om er over te praten, omdat het stigma dat over psychoses heerst heel groot is. Naar aanleiding van de crowdfundingsactie, en de publiciteit die het gekregen heeft, hebben zich inmiddels verschillende organisaties gemeld die de film willen gebruiken om daarmee een gesprek over het onderwerp op gang te brengen.

“Komende week wordt een spannende week”

“De komende week wordt een spannende week. Naast deze crowdfundingsactie zijn we ook afhankelijk van subsidies. Eén van de aanvragen hebben we gedaan bij het Nationaal Programma. Als deze groen licht geven, en dat is nog geen gelopen race, dan kunnen we echt stappen gaan zetten. Dan kunnen we beginnen met het productieproces. Daar zijn al voorbereidingen voor verricht, maar dan kunnen we echt keiharde afspraken inplannen, kunnen er opnamelocaties worden vastgelegd en kunnen er acteurs worden ingepland.”

Social media

Hageman wil de mensen die de crowdfundingsactie gesteund hebben de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. “De afgelopen periode plaatsten we updates op onze crowdfundingspagina. De komende tijd gaan we dit doen op onze Facebook-pagina. Maar zeker de mensen die de crowdfunding gesteund hebben, die laten we niet in het duister tasten en die zullen we actief op de hoogte houden.”