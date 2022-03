“Complex zorgsysteem moet versimpeld worden, financiële controle zorgaanbieders verscherpen”

nieuws

De gemeente Groningen moet het onnodig complexe zorgsysteem versimpelen en de financiële controle van zorgaanbieders verscherpen. Dat zegt Teunis Dokter maandagavond. Dokter doet tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen mee met een blanco kieslijst.

Aanleiding voor de uitspraak zijn de problemen die zijn ontstaan na de faillissementsaanvraag van Martinizorg. Er is namelijk nog altijd geen duidelijkheid over de nieuwe woonplek van ouderen in de Oosterparkheem. “Het is niet de eerste keer dat er bij zorgaanbieders problemen heersen waardoor de continuïteit van zorg risico loopt”, vertelt Dokter. “De zorg kampt namelijk met een onnodig complex systeem met een wirwar aan rechtspersonen die allemaal iets doen zonder werkelijke financiële controle van de gemeenteraad op deze zorgaanbieders.”

“Enorm complexe keten van verschillende rechtspersonen”

In de huidige situatie gaan subsidies van de gemeente via het GON en WIJ Groningen. “Vervolgens besteedt WIJ Groningen de financiële middelen uit aan private zorgaanbieders. Dit resulteert in de praktijk in een enorm complexe keten van verschillende rechtspersonen. Zo is Martinizorg onlangs failliet gegaan, maar was dit een onderdeel van ZorgZaak Holding B.V. dat dan weer niet failliet is. Hieruit blijkt al dat er iets mis gaat met de huidige structuur van het WMO stelsel.”

“Zorgsysteem anders inrichten”

Om te voorkomen dat de gemeente grip verliest wil Dokter dat de gemeenteraad beter toezicht gaat houden op de WMO-zorg. Ook moet de onnodige overhead die ontstaat door de wildgroei aan zorgaanbieders stoppen. “Dat betekent niet dat we stoppen met zorg, alleen dat we het zorgsysteem anders gaan inrichten zodat de gemeente beter toezicht kan houden en de zorg weer in handen komt van de gemeenschap. Dat is waar de burger echt iets aan heeft.”

Vuist op tafel slaan

Volgens Dokter is de eerste stap in dit proces dat de gemeenteraad met de vuist op tafel gaat slaan en de complexe keten van rechtspersonen, die via de WMO subsidies ontvangt, vereenvoudigt en de financiële controle op zorgaanbieders vergroot wordt. Dit is onder meer om te voorkomen dat zorgaanbieders steeds weer omvallen, en om te voorkomen dat directies of aandeelhouders er met miljoenen vandoor gaan zoals onlangs bij zorgbedrijf Team050 het geval was.